غريب آبادي: إيران سترد بشكل مناسب حال استخدام أوروبا لآلية الزناد

صرح نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية، ان إيران سترد بشكل مناسب حال استخدام آلية الزناد من قبل الأوروبيين، مبينا انه بدلاً من مثل هذه المواقف، ينبغي لهذه الدول أن تساعد العملية الدبلوماسية.

قال نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية، كاظم غريب آبادي في مقابلة مع وكالة ميزان: "إيران ستتخذ الإجراء المناسب رداً على استخدام أوروبا المحتمل لآلية الزناد".

وفيما يتعلق برغبة الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) في الدخول في مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قال غريب آبادي: "المفاوضات غير المباشرة جارية بين إيران والولايات المتحدة، ومن الطبيعي أنه إذا أرادت أطراف أخرى الدخول في هذه المفاوضات، فيجب ان توافق إيران والولايات المتحدة، على ذلك".

وبحسب قوله فإن أي إضافة إلى خليط المحادثات يجب أن تتم مراجعتها لتحديد مدى أهميتها في تحقيق هدف المفاوضات.

وفي معرض شرحه لأهداف إيران من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، قال نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية: "إن هدف المفاوضات، بالنسبة لإيران، هو ضمان رفع جميع العقوبات بشكل فعال بطريقة تستفيد إيران اقتصاديا من رفع العقوبات. وسيكون هذا مؤشرا مهما بالنسبة لنا فيما إذا كان ينبغي إضافة أطراف أخرى إلى الحوار.

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى الجانب الأمريكي أيضًا رأي إيجابي بشأن إضافة أطراف أخرى إلى المفاوضات".

وتابع غريب آبادي، بشأن التهديدات الأخيرة التي أطلقتها الترويكا الأوروبية باستخدام آلية الزناد، قائلاً: "إن الحديث عن إعادة فرض العقوبات الذي نسمعه أحيانًا من الأوروبيين هو النقطة الثانية؛ إن الأوروبيين أنفسهم يعرفون أنه إذا اتخذوا مثل هذا الإجراء، فسوف يتم تدمير المساحة التي تم فتحها للدبلوماسية وسترد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل مناسب في هذا الصدد".

وقال نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية: "إن مثل هذه الآليات مدمرة وسلبية للغاية، ونأمل أن يفكر الأوروبيون في عواقب مثل هذا الإجراء، وبدلاً من التركيز على هذه النقاط السلبية والمدمرة، أن يشرحوا خطتهم حول كيفية المساهمة بشكل بناء وإيجابي في هذه العملية الدبلوماسية".

وختم المسؤول في وزارة الخارجية بالقول: "ما نحتاجه الآن هو أن يأتي الأوروبيون ويشرحوا خطتهم في هذا المجال، وليس أن يطلقوا التهديدات، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتخاذ الإجراءات المناسبة".