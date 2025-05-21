قائد الثورة: لانعتقد ان تثمر المفاوضات عن نتيجة/ على الجانب الامريكي ان يكف عن الهراءات حيال التخصيب

انطلقت مراسم إحياء ذكرى الشهيد آية الله السيد إبراهيم رئيسي الرئيس الراحل ووزير الخارجية الشهيد حسين اميرعبداللهيان و"شهداء الخدمة" في حسينية الإمام الخميني (رض) بحضور قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي.

وقال قائد الثورة الاسلامية خلال كلمة له في هذه المراسم: "الشهيد رئيسي لم يعتبر نفسه متفوقاً على الشعب؛ بل كان يعتبر نفسه على نفس مستوى الشعب، ومثل الشعب، وحتى أصغر من الشعب، كما كان يتمتع بقلب متواضع وواعي، ولسان صادق وصريح، وعمل دؤوب ومتواصل".

وأضاف آية الله الخامنئ: "في أول مقابلة له بعد الانتخابات الرئاسية، سأل المراسل الشهيد رئيسي: "هل تتفاوض مع أميركا؟" قال بوضوح: "لا"، قال: "لا"، من دون أي غموض؛ ولم يفعل. ولم يسمح للعدو أن يقول إنني تمكنت من جلب إيران إلى طاولة المفاوضات من خلال التهديد أو الترغيب أو الخداع. لم يسمح بذلك".

وأردف سماحته قائلا: "لهذا السبب تصر الأطراف على المفاوضات المباشرة، والجزء الأكبر منه هو هذا؛ لم يسمح بذلك. وبطبيعة الحال، كانت هناك مفاوضات غير مباشرة فترة رئاسته كما يكون الحال الآن، ولكن من دون نتائج. والآن أيضا لا نعتقد أن تصل المفاوضات الى نتيجة ولا نعلم ماذا سيحدث".

تصريحات واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم وقاحة ولا ننتظر إذن أي طرف للتخصيب

وقال آية الله الخامنئي: "تحدثنا عن المفاوضات وأود أن أوجه تحذيرًا للطرف الآخر: ينبغي على الجانب الأمريكي الذي يشارك في هذه المفاوضات غير المباشرة أن يكف عن الهراءات وإطلاق تصريحات عبثية".

وأكد قائد الثورة الاسلامية أن يقول الجانب الاخر بأننا لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم وقاحة.. لا أحد ينتظر الإذن لهذا أو ذاك. الجمهورية الإسلامية لها سياسة ولها منهج وهي تنتهج سياسة خاصة بها".

وأضاف سماحته: "بالطبع، في مناسبة أخرى، سأشرح للأمة الإيرانية لماذا يصر الجانب الامريكي على منع التخصيب، ولماذا تصر الأطراف الغربية والأمريكية وغيرها بشدة على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تخصيب في إيران، وسأفتح هذه النقاط إن شاء الله في مناسبة أخرى حتى يعرف الشعب الإيراني ما هي نوايا الطرف الآخر".

وعاد قائد الثورة الى حديثه عن الشهيد رئيسي وقال: "في سلوك الشهيد رئيسي وكثير من زملائه الشباب، كان المرء يلمس نفس الروحية والنورانية التي كان يراها في رفاق الشهيد رجائي، مثل كلانتري، وعباس‌ بور، وقندي، ونيلي، وأمثالهم ونفس النورانية، نفس الروح، نفس الدافع، ونفس الإحساس بالمسؤولية بعد مرور 40 عامًا؛ وهذا أمر ثمين جدًا. هذه هي قوة الثورة. هذا يدل على أن هذه الثورة ثورة قوية".

تابع قائلا: "هذا هو فتح الفتوح للإمام الراحل. الإمام اعتبر أن الفتح الفتوح هو تربية وإعداد رجال مخلصين وفاعلين من خلال الثورة، وهذا ما تحقّق فعلًا"، مبينا: "الشهيد رئيسي، في عام انتصار الثورة (1979)، كان شابًا في الثامنة عشرة من عمره، الشهيد آل هاشم كان مراهقًا في السادسة عشرة، الشهيد أميرعبداللهيان كان فتىً في الرابعة عشرة، أما الشهيد مالك رحمتي فلم يكن قد وُلد بعد في بداية الثورة كما يكون الحال مع باقي شهداء الحادثة..هؤلاء كلهم أبناء الثورة، وبرز هؤلاء الشباب من مختلف أرجاء البلاد ونموا وتقدموا".

واضاف آية الله الخامنئي: "لقد استطاعت الثورة أن تربي مئات الآلاف من أمثال هؤلاء الشباب، وقد فعلت ذلك بالفعل، وقدّمت من بينهم شخصيات وطنية مرموقة، وشخصيات ذات مكانة دولية بارزة إلى الشعب الإيراني. هذا هو إنجاز الثورة، وهذه هي قوة الثورة"، مؤكدا: "ميزة الثورة أنها تستطيع أن تضع في صف واحد وتعبّئ في مسار واحد، شهيدًا مثل آية الله أشرفي البالغ من العمر 80 أو 90 عامًا، وشهيدًا شابًا مثل آرمان علي‌ وردي ابن 18 أو 19 عامًا. هذا الشيخ المسن وذلك الشاب، رغم الفارق الزمني بينهما، يسيران في طريق واحد".

وأوضح قائلا: "أمثال هذا الشاب استشهدوا في ذات الدرب الذي سقط فيه شهداء كبار أمثال أشرفي وصدوقي، أولئك الشيوخ الذين استُشهدوا في بدايات الثورة وهذه الثورة، التي تمتلك هذه القدرة على تعبئة مثل هذه الطاقات على مدى سنوات طويلة، هي ثورة لا يمكن هزيمتها".