عراقجي: العلاقات بين إيران وإقليم كردستان العراق جيدة جدًا ومتنامية

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي لرئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الذي زار ايران للمشاركة في "منتدى طهران للحوار" والتشاور مع المسؤولين الإيرانيين.

وفي هذا اللقاء، أعرب عراقجي عن ارتياحه لزيارة نيجيرفان بارزاني إلى طهران ومشاركته في منتدى طهران للحوار، ووصف العلاقات بين إيران وإقليم كردستان العراق بأنها جيدة جداً ومتنامية.

وفي إشارة إلى أول زيارة خارجية للرئيس بزشكيان إلى العراق وزيارته إلى إقليم كردستان العراق والمفاوضات المثمرة التي أجراها مع كبار المسؤولين في العراق والإقليم، أكد عراقجي على اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخاص بتوسيع العلاقات مع العراق والإقليم في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا اللقاء، أعرب رئيس إقليم كردستان العراق أيضاً عن ارتياحه لزيارته إلى طهران ومشاركته في الحدث الدولي المهم "منتدى طهران للحوار"، وأعرب عن تقديره لدعم وتعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع العراق وإقليم كردستان.

وأكد على الاهتمام الخاص والجاد الذي يوليه كبار المسؤولين في إقليم كردستان لمتابعة وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس بزشكيان إلى العراق وإقليم كردستان.

كما ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الثنائية، فضلاً عن التطورات الإقليمية والدولية الهامة.