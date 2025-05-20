إيران ترفض مزاعم الجامعة العربية حول الجزر الثلاث وتعتبرها امرا غير مقبول

رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي مزاعم جامعة الدول العربية حول الجزر الثلاث في البيان الختامي للقمة العربية في بغداد، مؤكدا أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية.

رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، بشكل قاطع المزاعم التي وردت في البيان الختامي للقمة العربية في بغداد بشأن الجزر الإيرانية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى مؤكدا أن الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية.

وأضاف تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي ادعاء في هذا الصدد مخالفاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتي تشمل احترام وحدة أراضي الدول وسيادتها الوطنية، فضلاً عن مبدأ حسن الجوار، وتعتبر إثارة مثل هذه القضية في البيان الختامي للقمة العربية أمراً غير مقبول.

وتابع بدلا من التطرق إلى المطالبات التي لا أساس لها، ينبغي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الحقائق التاريخية والجغرافية الثابتة عند صياغة مواقفها، وأن تعمل على تعزيز التفاهم والعلاقات بين بلدان المنطقة.