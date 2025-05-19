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القوات اليمنية تستهدف مطار "بن غوريون" بصاروخين بالستيين وطائرة مسيرة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم استهداف مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة بصاروخين بالستيين وطائرة مسيرة.
رمز الخبر: ۷۱۴۰۳
تأريخ النشر: 18 May 2025

 أوضحت القوات المسلحة في بيان أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد "بن غورويون"، في يافا المحتلة بصاروخين بالستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر ذو الفقار.

وأكد البيان أن العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة الملاحة في المطار لقرابة الساعة.

وأفاد بأن سلاح الجو المسير نفذ صباح أمس، عملية عسكرية استهدفت مطار "بن غوريون" بطائرة مسيرة نوع يافا.

وجددت القوات المسلحة دعوتها لأبناء الأمة لإنقاذ مليوني مسلم في غزة من خطر الإبادة الجماعية والمجاعة.

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