بزشكيان: الشهيد رئيسي ماكان يعرف الكلل والملل/ البعض يدعون حقوق الانسان ويرتكبون ابشع الجرائم في غزة

صرح الرئيس الايراني مسعود بزشكيان اليوم الاحد ان الرئيس الايراني الراحل الشهيد ابراهيم رئيسي ما كان يعرف الكلل والملل وسعى لخدمة الشعب بكل ما أوتي من قوة.

قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان صباح اليوم الاحد خلال كلمته في مؤتمر "دبلوماسية المقاومة" الذي عقد بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد آية الله رئيسي وحسين أمير عبداللهيان، والذي عقد في قاعة القمة بحضور أسر هؤلاء الشهداء والمسؤولين الحكوميين والعسكريين: "لقد فقد الشهداء الذين خدموا في سبيل العدالة والإنصاف أرواحهم وأغرقوا جميع الشعب الإيراني والمسلمين في الحزن".

في إشارة إلى حديث لأمير المؤمنين الامام علي (عليه السلام) حول التقوى، أضاف: "التقوى هي السير على نهج لا خلل فيه، وهذا السير في جميع المجالات وليس خاصًا بموضوع معين".

ولفت إلى أنه لا ينبغي السعي وراء الدنيا، فمن لم يسعَ وراءها ولم يخشَ فوات شيء منها، يمكنه قول الحق. فإذا لم نطلب الدنيا ولم نطمع فيها، يمكننا قول الحق، ونصرة المظلوم، ومعاداة الظالم.

وأشار الرئيس الايراني إلى أنه كان يعرف بعض هؤلاء الشهداء منذ زمن طويل، وقال: "ذهبت إلى منزل والدة الشهيد رئيسي في مشهد. وكان منزلهم في ظروف وأوضاع أسوأ من المعتاد، والآن اذهب لرؤية منازل الباحثين عن السلطة في العالم، ولكن هؤلاء الأعزاء ليسوا كذلك. وكان وزير الخارجية العماني قد زار منزل الشهيد أمير عبداللهيان وأبدى إعجابه ببساطة المنزل. كما أن بيت وحياة آية الله آل هاشم إمام الجمعة الراحل في تبريز بسيط ولا يمكن مقارنته بغيره. مسؤولونا يعيشون حياة عادية، وليس شعارات.

البعض يدعون حقوق الانسان ويرتكبون ابشع الجرائم

وفي قسم آخر من تصريحاته أشار بزشكيان الى زيارة الرئيس الامريكي الى المنطقة وقال: "لقد سمعنا كلام الرئيس الأمريكي خلال زيارته للمنطقة، ولكن انظروا إلى حياة مسؤولينا؛ هذه حقيقة ولا تحتاج إلى ترجمة".

وأضاف: "إن جهدنا في الجمهورية الإسلامية هو إقامة العدل والدفاع عن المظلومين، وإذا كان لنا موقف بشأن فلسطين فهو لأن بعض الناس يرتدون ملابس نظيفة وربطات عنق ويتحدثون عن حقوق الإنسان، لكنهم يرتكبون أبشع الجرائم، ونحن ندافع عن المظلومين".

وأردف قائلا: "على الدول الإسلامية أن تعلم أن الدبلوماسية لا تعني السكوت عن هذه الجرائم. هذه الأحداث تحدث في المجتمع الإسلامي، وحتى خارج المجتمع الإسلامي، وينبغي للمسلمين أن يدافعوا عن المظلومين".

وقال الرئيس بزشكيان: "إن مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية عملوا جاهدين لخدمة الشعب وتطبيق العدالة على الأرض. وعندما تتحقق العدالة، لا يوجد قتال".

وأكد أنه يجب علينا السعي إلى الحقيقة والعدالة، وقال: "اؤمن حقا ان الشهيد رئيسي كان مديرا لا يعرف الكلل والملل وسعى لخدمة الشعب بالحب. لقد حاول في هذا السبيل بكل ما أوتي من قوة"، مضيفا: "إن ذكرى وأسماء هؤلاء الأحباء وذكرى أولئك الذين ضحوا بأنفسهم على الجبهات يجب أن تبقى حية دائمًا، وهذا ما يحدث بالفعل".

وتمنى أن تلتقي أرواح شهداء الخدمة بالأئمة الأطهار (عليهم السلام)، وقال: "أسأل الله أن لا يخزينا بشهدائنا، وأن لا نضل عن طريق الحق والعدل"، مؤكدا: "علينا أن نعلم أن يوم القيامة سنحاسب على أعمالنا".