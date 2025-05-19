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إيران تدين بشدة هجمات الكيان الصهيوني على غزة

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
رمز الخبر: ۷۱۴۰۰
تأريخ النشر: 18 May 2025

أدان إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية بشدة الهجمات والجرائم المستمرة للكيان الصهيوني في الأيام الأخيرة في قطاع غزة، ودعا إلى إنهاء التطهير العرقي ووضع حد لإفلات قادة الكيان الصهيوني من العقاب ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى استمرار الجرائم غير المسبوقة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة والضفة الغربية، وأدان بشدة الهجمات الوحشية على مراكز إيواء اللاجئين المؤقتة والمراكز الطبية في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات خلال الأيام القليلة الماضية، وأشار إلى المسؤولية المباشرة لأذرع النظام وداعميه السياسيين، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "في هذه المرحلة، وبعد إفشال جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، صعد الكيان المحتل هجماته الإجرامية بهدف فرض مطالب غير مشروعة وتشريد سكان قطاع غزة، وهو ما سيقابل بالتأكيد بمقاومة بطولية من الشعب الفلسطيني".

ووصف بقائي استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإنسانية في غزة والضفة الغربية بأنها كارثة لا يمكن إصلاحها بالنسبة لمنظومة الأمم المتحدة والنظام الدولي ككل، وأكد أن كل حكومة، وكذلك الأمم المتحدة، لديها واجب قانوني وأخلاقي لإنهاء الإبادة الجماعية ووقف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية، ومن الضروري لهم اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة في هذا الصدد.

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