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عراقجي يؤكد ضرورة تبني الدول الإسلامية موقفا موحدا وحازما لوقف الإبادة الجماعية

التقى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطاجيكستان واجريا محادثات ثنائية.
رمز الخبر: ۷۱۳۹۸
تأريخ النشر: 18 May 2025

التقی السيد عباس عراقجي وسراج الدين مهر الدين وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطاجيكستان وبحثا العلاقات الثنائية معربين عن ارتياحهما للعلاقات الودية بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما اعتبرا القواسم التاريخية والحضارية والثقافية واللغوية والدينية المشتركة بين الشعبين رصيدًا فريدًا لتعزيز العلاقات بين البلدين بشكل متزايد، وأكدا على عزم قيادتي البلدين على الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أعلى.

واستعرض وزير الخارجية الإيراني مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة للشعب الفلسطيني المظلوم، وأدان جرائم الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا على ضرورة تبني الدول الإسلامية موقفًا موحدًا وحازمًا لوقف الإبادة الجماعية ووقف سياسات العدوان التي يمارسها هذا الكيان.

كما أكد وزيرا خارجية إيران وطاجيكستان، في إشارة إلى حساسية التطورات الجارية في المنطقة ووجود تحديات وهواجس مشتركة، على ضرورة استمرار التشاور الوثيق والمستمر على المستوى الثنائي في إطار اجتماعات المشاورات السياسية، وكذلك على صعيد المنظمات الإقليمية والدولية.

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عراقجي يؤكد ضرورة تبني الدول الإسلامية موقفا موحدا وحازما لوقف الإبادة الجماعية