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آخر إحصاء لشهداء حرب الإبادة الجماعية في غزة/ غزة تُباد في ظل صمت عربي وإسلامي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد شهداء الحرب على قطاع غزة قد بلغ 53 ألف و272 شهيد.
رمز الخبر: ۷۱۳۹۷
تأريخ النشر: 17 May 2025

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في تقريرٍ لها، آخر إحصائية لعدد شهداء وجرحى حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم.

ووفقاً للتقرير، فإن عدد الشهداء الفلسطينين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم، قد بلغ 53 ألف و 272 شهيد، بينما بلغ عدد الجرحى 120 ألف و 673 جريح.

هذا وقد أكدت الوزارة أن 153 فلسطيني استشهدوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما جُرحَ 459 آخرون.

وبهذا يكون عدد الشهداء منذ استئناف الحرب على غزة في 18 مارس 2025 قد بلغ 3131 شهيد، بالإضافة إلى 8632 جريح. كما أن هناك الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض حتى اللحظة.

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آخر إحصاء لشهداء حرب الإبادة الجماعية في غزة/ غزة تُباد في ظل صمت عربي وإسلامي
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