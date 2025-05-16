مجمع تشخیص مصلحة النظام يوافق على انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو بشروط

وافق مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران، بعد عقد 3 جلسات في هيئة المجمع و5 جلسات في اللجنة المشتركة، على انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة) بشروط.

صادق المجمع على هذه الخطوة بعد مناقشات مكثفة. وكان مجلس صيانة الدستور قد أقر هذا المشروع سابقاً.وأكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها تقبل هذه الاتفاقية في إطار دستورها وقوانينها الداخلية.

ومن المقرر أن يناقش المجمع في جلساته المقبلة اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT).وأشارت فارس إلى أن اتفاقيتي باليرمو وCFT هما من المشاريع المتبقية المتعلقة بمنظمة العمل المالي الدولية (FATF)، والتي أحيلت للمجمع للمرة الثانية بناءً على طلب الحكومة.

يذكر أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب كان قد وقع في أيامه الأولى في الرئاسة على وثيقة طلبت من وزارة الخزانة الأمريكية استخدام أدوات FATF لفرض عقوبات على أدوات ايران للالتفاف على الحظر.