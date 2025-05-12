انتهت مساء اليوم الاحد الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط بعد ان تستمر لثلاث ساعات.

انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات الايرانية الامريكية/بقائي: كانت مفاوضات صعبة لكنها مفيدة

انتهت مساء اليوم الاحد الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، بوساطة سلطنة عمان بعد ان استمرت لثلاث ساعات.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية على شبكة X بشأن انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: "انتهت قبل دقائق الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة؛ مفاوضات صعبة ولكنها مفيدة لفهم مواقف بعضنا البعض بشكل أفضل وإيجاد طرق معقولة وواقعية لحل القضايا المتنازع عليها".

وأوضح بقائي: "سيتم الإعلان عن موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات من قبل سلطنة عمان كوسيط للمفاوضات".

ونقل قبل ذلك وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي بشأن الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: "المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بدأت فور وصول وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى موقع المحادثات ولقاء الدكتور عراقجي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي".

وأضاف إسماعيل بقائي، "هذه المفاوضات غير المباشرة مستمرة بتبادل الرسائل بين الجانبين عبر وزير الخارجية العماني".

كما قال عبر تغريدة له: "إن إيران عازمة بكل عزم على مواصلة حقوقها القانونية وغير القابلة للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وفي الوقت نفسه فهي مستعدة بالكامل لمواصلة مشاركتها الدبلوماسية لضمان "الطبيعة السلمية" لبرنامجها النووي التي أثبتتها سابقاً".

وأكد: "نحن عازمون بنفس القدر على العمل لرفع العقوبات غير القانونية واللاإنسانية التي فرضت منذ فترة طويلة على شعبنا".