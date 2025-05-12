نواب البرلمان الایرانی: الخليج الفارسي ارضنا وبیتنا

وجه نواب مجلس الشورى الاسلامي الايراني اليوم الاحد بيانا إلى الرئيس الأميركي، أكدوا فيه: "إن الخليج الفارسي وجيوسياسته هبة من الله، وهو ارضنا وبيتنا".

قرأ أحمد نادري عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي في الجلسة العامة اليوم البيان التالي ردا على نشر خبر عن خطة الرئيس الأمريكي ترامب لتغيير اسم الخليج الفارسي:

السيد ترامب!

إن الخليج الفارسي وجيوسياسته هي هبة من الله ولم يتم الحصول عليها من خلال الحملات العسكرية أو العدوان. هذا أرضنا وبيتنا.

يقع هذا الوطن في قلب الكرة الأرضية وهو ملتقى العالم. إن إيران لا تدين بمكانتها المرموقة، وخاصة في الخليج الفارسي، إلا لله وحده.

لو أنك قرأت القليل من الكتب، لفهمت الاسم الفارسي، ولم تنسب الى هذا الخليج بالذهب، أو القوة، أو الاحتيال، أو الرشوة من هذا وذاك، بل نسب التاريخ اسم الفارسي على هذه الخليج.

السيد ترامب، اعلم اننا بالإضافة إلى وقوفنا على الجانب الصحيح من التطورات التاريخية، فإننا أيضًا في المكان الصحيح جغرافيًا وعلى الأرض.