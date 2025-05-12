إيران ترحب بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

رحب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.

رحب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، مؤكداً على أهمية التزام البلدين باغتنام هذه الفرصة لضمان خفض التوتر وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قرار قادة البلدين بوقف الاشتباكات بأنه خطوة مسؤولة وحكيمة، معرباً عن أمله في أن تعود العلاقات بين الهند وباكستان إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك عبر منشور على صفحته في منصة "تروث سوشال".

وقال ترامب: "بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أنّ الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري".

وأضاف: "تهانينا لكلا البلدين على استخدام المنطق السليم والذكاء العالي".

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أنّ حكومتي الهند وباكستان "ستبدآن محادثات بشأن مجموعة واسعة من القضايا في موقع محايد".

وأشاد روبيو برئيسي الوزراء الباكستاني والهندي على "حكمتهما وحنكتهما السياسية في اختيار طريق السلام".

بدوره، أكّد وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الهند.

وأضاف أنّ "باكستان سعت دائماً لتحقيق السلام والأمن في المنطقة من دون المساس بسيادتها وسلامة أراضيها".

وكانت باكستان، قد شنّت عمليةً عسكريةً، فجر اليوم، رداً على الهجوم الهندي على أراضيها، حملت اسم "البنيان المرصوص"، بحسب بيان للجيش الباكستاني.

وصرّحت المتحدثة باسم الجيش الهندي، صوفيا قوريشي، بأنّ الجيش الباكستاني نفذ محاولات تسلل جوي استهدفت أكثر من 26 موقعاً داخل الأراضي الهندية، ما أسفر عن أضرار في المعدات وإصابات بين الأفراد في عدد من القواعد الجوية.