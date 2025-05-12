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عراقجي يستعرض مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية ويطلعه على المفاوضات مع أمريكا

أطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نظيره السعودي على آخر مستجدات المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا.
رمز الخبر: ۷۱۳۷۹
تأريخ النشر: 11 May 2025

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي زار المملكة العربية السعودية على رأس وفد دبلوماسي، لقاءً مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عصر یوم أمس في مدينة جدة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان وضع العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية، وأكدا على عزمهما المشترك لتنفيذ رؤية قادة البلدين الرامية إلى تعزيز العلاقات في جميع المجالات.

كما شدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية تحرك العالم الإسلامي في مواجهة التهديدات والتحديات، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وضرورة وقف جرائم الإبادة ومنع محاولات طمس فلسطين ضمن مشاريع استعمارية.

وفي جانب آخر من اللقاء، أطلع عراقجي نظيره السعودي على آخر مستجدات المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا.

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