العميد قرباني: القوات البرية للجيش تعتبر واحدة من أكثر القوات نشاطًا في منطقة غرب آسيا

قال نائب منسق القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد قرباني: "يمكننا القول بجرأة أن القوة البرية للجيش هي واحدة من أكثر القوات نشاطا في منطقة غرب آسيا وهي في وضع مناسب للغاية".

أشار العميد يوسف قرباني، نائب منسق القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى مستوى جاهزية الأشخاص تحت قيادة جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، قائلاً: "يتم تنفيذ جميع التدريبات والمهام الموكلة للقوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أقصر وقت ممكن". وعلاوة على ذلك، وبناءً على قدراتها، يمكن القول بأمان أن القوات البرية للجيش هي واحدة من أكثر القوات رشاقة في منطقة غرب آسيا، وهي في وضع مناسب للغاية من حيث الأعداد والقدرات.

وتابع: "بالإضافة إلى المرونة، تمتلك هذه القوة معدات "على مدار الساعة"، و"نقطة إطلاق النار"، و"مبنية على الشبكات". وتعتبر فرقنا المدرعة أيضًا من بين أقوى الوحدات المدرعة في منطقة غرب آسيا نظرًا لحجم معداتها وبنيتها وتنظيمها.

وأشار العميد قرباني إلى تأكيد سماحة القائد على ضرورة وجود قوة برية قوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد: "اليوم، القوة البرية للجيش في حالة جيدة للغاية من حيث المعدات الحديثة والجاهزية القتالية".