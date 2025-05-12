الجيش الباكستاني يعلن بدء عملية "البنيان المرصوص" في مواجهة الهند

أعلن التلفزيون الرسمي الباكستاني عن بدء باكستان عمليةً عسكريةً رداً على الهجوم الهندي على أراضيها، حملت إسم "البنيان المرصوص"، بحسب بيان للجيش الباكستاني.

كشف مسؤول باكستاني عن استهداف بلاده لمواقع عسكرية هندية، بينها موقع لتخزين صواريخ في بياس في الهند.

كما صرّح الجيش الباكستاني بقصفه قاعدتي "باثانكوت" و"أودامبور" الجويتين في الهند.

وأتت هذه العملية العسكرية بعد أن نفذت الهند مجموعة من الاستهدافات طالت 3 قواعد عسكرية هي؛ "نورخان" في راولبندي و"مريد" قرب مدينة شكوال و"شوركوت" وسط البنجاب، بحسب ما جاء في بيان الجيش الباكستاني.

وشدد الجيش الباكستاني، في بيانه،على أنّ الدفاعات الجوية الباكستانية اعترضت معظم الصواريخ التي أطلقتها الهند، فيما فشلت الصواريخ التي لم يتم اعتراضها في الوصول إلى أهدافها.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، أنّ إسلام آباد "لن تقوم بخفض التصعيد مع الهند".

وأشارت القوات الجوية الباكستانية، إلى أنّ "أكثر من 100 طائرة باكستانية وهندية اشتبكت لمدة ساعة يوم الأربعاء الفائت".

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية، عن وزير الدفاع الباكستاني، قوله في كلمة أمام البرلمان: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن قواتنا المسلحة مُنخرطة بالكامل في الرد على العدوان الهندي".