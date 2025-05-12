قائد الثورة: الشعب المظلوم في غزة لايواجه الكيان الصهيوني فحسب بل يواجه امريكا وبريطانيا ايضا

التقى الآلاف من العمال الايرانيين في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت مع قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي. وقدم خلال اللقاء وزير العمل احمد ميدري تقريرا عما فعلته وزارة العمل وما يجب فعله في المستقبل لتعزيز الانتاج ومكانة العمال في البلاد.

وقال سماحة قائد الثورة خلال كلمة له في هذا اللقاء: "ما قاله السيد الوزير هنا كانت صحيحة؛ الشيء الوحيد الذي أود أن أشير إليه هو أن على الوزير نفسه والوزارة وبعض الدوائر الحكومية الأخرى أن تعلم أن الجمهور المستهدف لهذه الكلمات هم أنفسهم. وأدعو الله تعالى بصدق أن يعينهم ويوفقهم للقيام بذلك. إذا كان لديهم الشجاعة واتخذوا القرار، فإنهم قادرون على ذلك".

واعتبر آية الله الخامنئي العمال هم أحد الركائز الأساسية لاستقرار المجتمع واستدامته ورأس المال الأساسي لتحقيق شعار العام اي الاستثمار من أجل الإنتاج، وأحيا ذكرى الرئيس الايراني الفقيد الشهيد السيد ابراهيم رئيسي وقال: "إعادة فتح عدد كبير من المصانع المغلقة أو شبه المغلقة في عهد حكومة الشهيد رئيسي كانت من احدى المفاخر التي حققها هذا الشهيد العزيز".

وأشار إلى قضية سلامة العمال في المناجم وأوضح: "هناك قضية أخرى وهي سلامة العمال وامانهم. والآن، بطبيعة الحال، سمعنا الأخبار المؤلمة عن المناجم في العام الماضي أو العامين الماضيين، ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب؛ وقد وردتني تقارير من أماكن أخرى ومصانع أخرى أيضاً، مفادها أن موضوع السلامة موضوع مهم جداً ويجب الاهتمام به من حيث الضمان الاجتماعي والامتثال الفني، ومعالجته بما يضمن سلامة العمال".

وفي قسم آخر من تصريحاته، أشار سماحة آية الله السيد علي الخامنئي قضية فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني وقال: "إن السياسات الخبيثة التي تُمارَس اليوم ضد الشعوب في مختلف أنحاء العالم تهدف بشكل متعمّد إلى نسيان قضية فلسطين. ينبغي ألا تسمح الشعوب المسلمة بذلك؛ إذ تُستخدم الشائعات، والحديث عن قضايا جانبية، وطرح مسائل جديدة وغير ذات صلة، لصرف الأذهان عن جوهر القضية الفلسطينية. لكن لا ينبغي أن تنصرف العقول والقلوب عن فلسطين".

وأضاف سماحته: "إن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وفلسطين لا يمكن التغاضي عنها أو السكوت عليها، ويجب على العالم بأسره أن يقف في مواجهتها، ليس فقط في مواجهة الكيان الصهيوني، بل أيضًا في وجه داعميه، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا".

وتابع قائد الثورة: "الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني دعم حقيقي وصريح، رغم ما يُقال في السياسة من أقوال قد توهم بخلاف ذلك، لكن الحقيقة التي لا ريب فيها هي أن الشعب الفلسطيني المظلوم، وأهل غزة المقهورون، يواجهون اليوم إسرائيل وأمريكا وبريطانيا معًا".

وأكد آية الله الخامنئي: "باعتقادي أنه بعون الله وبعزته ومجده ستنتصر فلسطين على المحتلين الصهاينة وهذا سوف يحدث بالتأكيد"، مبينا: إن للباطل جولة، يظهر أيامًا معدودة، ثم يزول لا محالة، لا شك في ذلك. هذه الظواهر التي نراها الآن، والتي يقومون بها ويتقدمون بها في سوريا وغيرها، ليست دليل قوة، بل هي دليل ضعف، وستسبب المزيد من الضعف إن شاء الله".

وقال سماحته: "نأمل أن يشهد الشعب الإيراني والشعوب المؤمنة هذا اليوم، يوم انتصار فلسطين على الغزاة والمغتصبين لفلسطين، إن شاء الله".