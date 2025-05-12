اعلن وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي ان ايران وافقت مع اقتراح عمان لعقد الجولة الرابعة من المفاوضات غيرالمباشرة مع امريكا يوم الاحد المقبل في مسقط.

عراقجي: الجولة الرابعة من المفاوضات غيرالمباشرة مع امريكا ستعقد الاحد المقبل

أشار وزير الخارجية الايراني، الى زيارته المرتقبة الى السعودية وقال: "تعتبر الزيارة إلى السعودية استمرارا للمشاورات الإقليمية والمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة".

واوضح: "منذ البداية، أجرينا مشاورات مستمرة وتبادلنا المعلومات مع دول المنطقة. ولحسن الحظ، كانت الدول الإقليمية أيضاً داعمة لهذه المفاوضات".

كما اشار الى زيارة له الى الدوحة الاسبوع المقبل وقال: "في قطر سأحضر وألقي كلمة في افتتاح مؤتمر الحوار العربي الإيراني، الذي يهدف إلى خلق تفاهم أكبر بين إيران والدول العربية".

وتطرق عراقجي الى المفاوضات غيرالمباشرة مع امريكا التى كان قد تم تاجيلها لاسباب لوجستية واعلن: "من المقرر أن تبدأ الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة يوم الأحد".

واوضح بهذا الخصوص: "تحديد زمان ومكان المفاوضات يتم من قبل الدولة المضيفة وهي سلطنة عمان. سألنا أصدقاءنا العمانيون عن يوم الأحد وأبدينا موافقتنا. ويبدو أنهم تحدثوا أيضًا مع الجانب الآخر، وحتى الآن من المقرر أن تجري المفاوضات يوم الأحد".

وتابع وزير الخارجية: "المفاوضات تتقدم للأمام، ومن الطبيعي أنه كلما تقدمنا، كلما احتجنا إلى مزيد من المشاورات، والمراجعات، كما تحتاج الوفود إلى مزيد من الوقت لمراجعة القضايا المثارة. لكن المهم هو أننا نتحرك للأمام حتى ندخل تدريجيا في التفاصيل".