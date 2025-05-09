هجوم صاروخي هندي على باكستان يخلّف 26 قتلى و46 جريحاً

أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن الهجوم الهندي على ست نقاط في باكستان أسفر عن مقتل 26 مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 46 آخرين.

في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مباشر، قال الجنرال أحمد شريف إن الهند قامت بعمل عدواني واضح ضد باكستان، مشيرًا إلى أن الرد السريع والقوي من باكستان على هذا الهجوم جارٍ.

وأضاف أن ست نقاط في باكستان كانت هدفًا للهجوم الهندي، وجميعها مناطق مدنية تشمل مباني سكنية ومساجد.

وأكد المتحدث أن 26 مدنيين على الأقل لقوا حتفهم في هذه الهجمات، بينما أصيب 46 آخرون. وفي رد فعل على الهجوم الهندي، أسقطت القوات الجوية الباكستانية حتى الآن 5 طائرات حربية هندية.

ووفقًا للتقارير، أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني صباح اليوم الأربعاء عن هجوم صاروخي هندي على ثلاث نقاط في منطقة كشمير التي تسيطر عليها حكومة إسلام آباد.

وقال الجنرال أحمد شريف إن القوات الجوية الباكستانية تدخلت ضد الطائرات الهندية ومنعت دخولها إلى الأجواء الباكستانية.

وأضاف أن الهند استهدفت ثلاث نقاط في كشمير الباكستانية، حيث أفادت الشبكات الباكستانية بأن عدة مراكز دينية كانت ضمن الأهداف.

كما أفادت التقارير بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء باكستان وإلغاء الرحلات الجوية في البلاد. تم إغلاق مطار لاهور، وتم إغلاق الأجواء الباكستانية أمام جميع الرحلات.

وكانت الحكومة والجيش الباكستاني قد أعلنا سابقًا أنه سيتم الرد بسرعة وفورًا على أي اعتداء من قبل الهند.

كما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن الهجوم الصاروخي الهندي وقع في بهاولبور وكوتلي ومدينة مظفر آباد، حيث تُعتبر معظم هذه المناطق مدنية.

ويُقال إن الهجوم الصاروخي أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين.

وقد بدأ الجيش الباكستاني ردًا مضادًا على الهجوم الصاروخي الهندي، حيث تقوم القوات الجوية الباكستانية بالرد السريع على اعتداء الجارة الشرقية.

تُذكّر التوترات العسكرية بين باكستان والهند بالصراع الجوي الذي نشب بين البلدين في مارس 2019، والذي قادهم إلى حافة حرب شاملة. وقد حدثت هذه الأوضاع بعد أيام قليلة من هجوم انتحاري مميت على القوات الهندية في منطقة "بولواما". عقب ذلك، شنت الطائرات الهندية هجومًا على الأراضي الباكستانية، وفي اليوم التالي أسقطت القوات الباكستانية طائرتين هنديتين واحتجزت أحد طياريها.