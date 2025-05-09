ايران تدين العدوان الصهيوني على مطار صنعاء

أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة الغارات الجوية التي شنّها الكيان الصهيوني على البنى التحتية المدنية في اليمن، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي، ومحطة توليد الكهرباء، ومصنع الإسمنت.

أشار بقائي إلى تصاعد هجمات الكيان الصهيوني على غزة واستمرار قتل الأطفال والنساء الفلسطينيين العزل، لافتاً إلى أن دعم أمريكا، وبريطانيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى لهذا الكيان، يُعدّ عاملاً رئيسياً في استمرار انتهاكات القانون وجرائم "إسرائيل" في فلسطين المحتلة، وكذلك في اعتداءاته المتكررة على لبنان وسوريا واليمن. وأضاف أن أمريكا والدول الأخرى الداعمة لهذا الكيان شركاء ومتواطئون بلا شك في الجرائم المرتكبة ضد شعوب المنطقة المسلمة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجمات العسكرية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على اليمن، واستهدافه للبنى التحتية الاقتصادية والمرافق العامة في هذا البلد، تُعدّ بلا أدنى شك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا تترك مجالاً للشك في نوايا صناع القرار في الكيان الصهيوني وداعميه الخبيثة لتخريب دول المنطقة وإضعافها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى توسع نطاق العدوان والتوسعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في كامل منطقة غرب آسيا، واعتبر صمت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حيال الانتهاكات المتكررة للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي موقفاً غير مسؤول ولا يمكن تبريره، ودعا إلى تحرك جاد من العالم الإسلامي لوقف عربدة هذا كيان الاحتلال ضد الشعوب الإسلامية.