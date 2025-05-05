حكومة الاحتلال الإسرائيلي توافق على توسيع الحرب في غزة

وافقت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على توسيع الحرب في غزة واستمرار عمليات الإبادة ضد الفلسطينيين.

دعا بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، أعضاء مجلس الأمن القومي للاجتماع لمناقشة مرحلة جديدة من الحرب في غزة، بالإضافة إلى إمكانية استئناف إرسال المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة المحاصرة.

وفي رسالة فيديو نشرها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أوضح نتنياهو أن الهدف من هذا الاجتماع هو دراسة "المرحلة التالية" من الحرب في غزة.

بعد انتهاء الاجتماع، صوت أعضاء الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بالإجماع على توسيع عمليات الإبادة في غزة.

وكانت القوات المسلحة الإسرائيلية قد استدعت قبل هذا الاجتماع مئات الآلاف من قوات الاحتياط لتوسيع نطاق العمليات في غزة. وفي هذا السياق، قال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "نحن نزيد الضغط لاستعادة أسرانا وهزيمة حماس".

حاليًا، تسيطر إسرائيل على حوالي ثلث أراضي غزة، وقد منعت السلطات الإسرائيلية دخول أي مواد إنسانية إلى غزة لأكثر من شهرين.