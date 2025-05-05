النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۱مشاهدات
‍ پ

عراقجي: نحاول وضع التعاون الإيراني الباكستاني على مسار أفضل

أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أهمية علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع باكستان والدول الأخرى في المنطقة، وقال: "خلال رحلتنا إلى إسلام آباد، سنبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ونحاول وضع التعاون الإيراني الباكستاني على مسار أفضل".
رمز الخبر: ۷۱۳۵۶
تأريخ النشر: 05 May 2025

قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، لدى وصوله إلى إسلام آباد فجر الاثنين بالتوقيت المحلي، ردا على أهداف زيارته الرسمية إلى باكستان: "إن العلاقات بين البلدين لها أهمية كبيرة، كما أن علاقات إيران مع الدول الأخرى في المنطقة، بما في ذلك الهند، مهمة أيضا".

وأكد ان "الوضع في المنطقة مهم للغاية بالنسبة لإيران، وبينما نؤكد على خفض التوترات فإننا ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومنع تصعيد الوضع".

وقال عراقجي إنه تم ترتيب لقاءات مهمة مع المسؤولين الباكستانيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، وسوف نستعرض العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مع أصدقائنا.

وأعرب عن أمله في أن تنجح جهودنا الرامية إلى وضع التعاون بين إيران وباكستان على مسار أفضل.

وأضاف وزير الخارجية أننا سنسعى ايضا لخفض التوترات في المنطقة.

وكان عراقجي، قد اعلن في محادثة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، استعداد إيران للمساعدة في تخفيف حدة التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
حكومة الاحتلال الإسرائيلي توافق على توسيع الحرب في غزة
اكسيوس: من المتوقع استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع
عراقجي: نحاول وضع التعاون الإيراني الباكستاني على مسار أفضل
الخارجية الايرانية تدين بشدة تهديدات اميركا والكيان الصهيوني
ايران تكشف عن صاروخ "قاسم بصير" الباليستي
قائد الثورة الاسلامية: اجتماع الحج يصب في مصلحة الناس ولا مصلحة للمسلمين تعلو وحدتهم
عمليات صاروخية يمنية تستهدف الأراضي المحتلة؛ مطار "بن غوريون" في مرمى النيران
ايران تدين العدوان الصهيوني على سفينة "الضمير" المتوجهة لكسر الحصار عن غزة
العدوان الأمريكي يشن سلسلة غارات على محافظات يمنية