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ايران تكشف عن صاروخ "قاسم بصير" الباليستي

كشفت ايران عن اخر انجاز لها صاروخ "قاسم بصير" الباليستي والذي يعد احدث الصناعات الدفاعية، ويستطيع تحقيق هدفه من خلال الميزات الجديدة التي اضيفت له من تخفي عن الرادات وجسم من الالياف الكربونية ورأس قادر على المناورة.
رمز الخبر: ۷۱۳۵۴
تأريخ النشر: 05 May 2025

كشفت ایران عن صاروخ باليستي جديد يسمى "قاسم بصير" الذي يعد أحدث إنجاز في الصناعة العسكرية.

ويبلغ مدى هذا الصاروخ 1200 كيلومتر كحد ادنى.

وقال وزير الدفاع الايراني، العميد نصير زاده خلال الكشف عن الصاروخ وردا على التهديدات الامريكية: إذا تعرضنا لاعتداء سنرد بقوة وسنستهدف كافة المصالح والقواعد الأميركية.

واضاف: ليس لدينا أي عداء مع دول الجوار لكن القواعد الأمريكية أهداف لنا إذا تعرضنا للاعتداء.

وحول الصاروخ الجديد قال وزير الدفاع الإيراني: صاروخ قاسم بصير مقاوم للحرب الإلكترونية ويمكنه تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية.

واضاف ان صاروخ "قاسم بصير" قادر على المناورة بشكل اكبر ويحقق اهدافه في جميع الظروف بفضل نظام التوجيه والتحكم الجديد وجسمه المصنوع من الياف الكربون التي تبقي الصاروخ متخفيا لحد كبير عن الرادارات.

واضاف: الرأس الحربي لصاروخ قاسم نصير يستطيع تجاوز جميع المضادات بما فيها نظام "ثاد" المضاد للصواريخ الباليستية والذي يستخدم التوجيه عبر الاقمار الصناعية والصواريخ الاعتراضيه المتطورة، مؤكدا ان هذه الخبرة العملياتية نتيجة المعرفة الفنية المكتسبة من العمليات الصاروخية الكبرى في الوعد الصادق 1و2.

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ايران تكشف عن صاروخ "قاسم بصير" الباليستي
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