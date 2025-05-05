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ايران تدين العدوان الصهيوني على سفينة "الضمير" المتوجهة لكسر الحصار عن غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن حرمان الجرحى والمرضى والأطفال والنساء المكلومين في غزة من الغذاء والماء والدواء هو مثال واضح على جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
رمز الخبر: ۷۱۳۵۱
تأريخ النشر: 04 May 2025

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي بشدة الهجوم الإسرائيلي بطائرة مسيرة على سفينة "الضمير" التي كانت تحمل مساعدات غذائية وإنسانية إلى قطاع غزة في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا.

وفي إشارة إلى استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال القصف وفرض المجاعة والتجويع على سكان القطاع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن الهجوم على السفينة الضمير، والذي تم تنفيذه انسجاماً مع خطة الإبادة الاستعمارية للشعب الفلسطيني وبهدف ضمان استمرار حصار الغذاء والدواء عن سكان غزة الأبرياء، هو جريمة واضحة ضد الشعب الفلسطيني وعمل إرهابي ضد الأمن والسلامة البحرية".

وأضاف البقاعي: "إن حرمان الجرحى والمرضى والأطفال والنساء المكلومين في غزة من الغذاء والماء والدواء هو مثال واضح على جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويعتبر اعتداء على أسس القانون الإنساني الدولي".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الولايات المتحدة وغيرها من الداعمين للكيان الصهيوني شركاء في هذه الجرائم، وأكد: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الوقت الذي تعلن فيه تضامنها مع الشعب الفلسطيني المضطهد في غزة والضفة الغربية، تدعو المجتمع الدولي والدول الإسلامية إلى إدانة النظام الصهيوني بحزم وتمهيد الطريق لإنهاء إفلات مسؤوليه من العقاب ومحاكمتهم ومعاقبتهم".

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