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العدوان الأمريكي يشن سلسلة غارات على محافظات يمنية

شن العدوان الأمريكي المساند للعدو الصهيوني، فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات على محافظات صعدة والحديدة ومأرب والجوف.
رمز الخبر: ۷۱۳۵۰
تأريخ النشر: 04 May 2025

صرحت مصادر مطلعة في محافظة صعدة (شمال) بأن العدوان الأمريكي استهدف بـ 8 غارات منطقة طخية بمديرية مجز، و3 غارات على مديرية سحار.

وفي محافظة الحديدة الساحلية (غرب) جدد العدوان استهداف ميناء رأس عيسى بغارتين جويتين.

وفي محافظة مأرب، شن العدو الأمريكي 13 غارات على مديرية مجزر.

كما شن العدوان الأمريكي 10غارات جوية استهدفت مديرية الحزم.

وليل السبت، استهدف العدوان الأمريكي بغارتين جزيرة كمران، وبغارة على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة، كما شن غارات على مديرية مدغل في محافظة مأرب.

ويأتي ذلك في سياق العدوان الأمريكي المتواصل على الشعب اليمني منذ منتصف مارس الفائت، بهدف ثني صنعاء عن موقفها المساند للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في قطاع غزة المحاصر.

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العدوان الأمريكي يشن سلسلة غارات على محافظات يمنية