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القوات اليمنية تعلن استهداف هدف عسكري إسرائيلي جنوب يافا المحتلة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية على هدف عسكري للكيان الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة.
رمز الخبر: ۷۱۳۴۷
تأريخ النشر: 03 May 2025

قال العميد سريع في بيان إن العملية العسكرية في يافا نفذت بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين2"، وأضاف، إن الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن كل الأمة ستتحمل تبعات الصمت والخذلان والخضوع فيما يجري في غزة.

وأضاف: ستمتد تداعيات الخذلان عاجلاً أو آجلاً إلى بلدان أخرى وسيتمادى العدو أكثر وأكثر بالتوسع فيها والعدوان عليها.

وأشار سريع إلى أن التحرك اليوم لدعم غزة التي تدافع عن الجميع خير من انتظار الخطر حتى يصل إلى كل العواصم، مؤكدا الاستمرار في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

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