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عراقجي: إيران لها الحق في امتلاك دورة وقود نووي كاملة

أكد وزير الخارجية الايراني أن تكرار الأكاذيب لا يغير الحقائق الأساسية، وقال: "إيران، باعتبارها أحد الموقعين المؤسسين على معاهدة حظر الانتشار النووي، لها الحق في الحصول على دورة وقود نووي كاملة".
رمز الخبر: ۷۱۳۴۶
تأريخ النشر: 03 May 2025

كتب السيد عباس عراقجي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، أنا أتجنب بشكل أساسي طرح الحجج حول العناصر الأساسية للمفاوضات من خلال وسائل الإعلام.

وأضاف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "لكن ما أريد قوله هو أن تكرار الأكاذيب لا يغير الحقائق الأساسية". إيران، باعتبارها أحد الدول المؤسسة والموقعة على المعاهدة. لها الحق في الحصول على دورة وقود نووي كاملة. علاوة على ذلك، هناك العديد من الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بينما ترفض في الوقت نفسه الأسلحة النووية بشكل كامل. وبالإضافة إلى إيران، تضم هذا المجموعة أيضًا العديد من الدول الآسيوية والأوروبية وأميركا الجنوبية.

وأضاف: "إن المواقف المتطرفة والخطابات الاستفزازية لن تؤدي إلا إلى تدمير فرص النجاح".

وأشار عراقجي إلى أن "التوصل إلى اتفاق موثوق ومستدام أمر في متناول اليد، وكل ما هو مطلوب هو إرادة سياسية حاسمة وموقف عادل".

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