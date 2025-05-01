وسائل إعلام صهيونية: ترامب قد يمدد فترة المفاوضات مع إيران

أعلنت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن ترامب من المحتمل أن يمدد الفترة الزمنية المخصصة للمفاوضات مع إيران.

وأشارت "إسرائيل هيوم" إلى أنه في ظل اقتراب الجولة الرابعة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، المقررة يوم السبت، من المتوقع أن يقوم ترامب بتمديد الفترة الزمنية الأولية التي حددها للمفاوضات مع طهران.

كان ترامب قد ادعى في البداية أن الجهود للتوصل إلى اتفاق مع إيران ستستغرق شهرين. ومع ذلك، أشار مسؤول سياسي رفيع إلى معلومات جديدة تلقتها تل أبيب، زاعمًا أن هذه الفترة الزمنية قد تُمدد.

عُقدت الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يوم السبت الماضي في مسقط، عاصمة سلطنة عمان. وقد جرت هذه الجولة من المفاوضات مع بعض الاختلافات، حيث تم إجراء مفاوضات فنية بين وفدي البلدين إلى جانب المفاوضات غير المباشرة رفيعة المستوى بين ستيفن فيتكاف، المبعوث الخاص لترامب لشؤون غرب آسيا، وعباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت سابقًا في تقرير لها أن هناك "اختلافات كبيرة" لا تزال قائمة، لكن الطرفين قد التزما بمواصلة المفاوضات.