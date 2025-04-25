الولايات المتحدة تحدد رئيس فريقها الفني للتفاوض مع إيران

أعلن موقع بوليتيكو نقلا عن مسؤول أميركي أن مايكل أنطون، رئيس فريق التفاوض الأميركي، سيجري محادثات غير مباشرة مع إيران.

مايكل أنطون هو مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب الأولى من عام 2017 إلى عام 2021.

كما عمل في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش.

هذا ومن المقر ان تجري المفاوضات الفنية بين ايران و الولايات المتحدة بشكل غير مباشر يوم السبت المقبل في عمان قبيل الحولة الثالثة من المفاوضات السياسية غير المباشرة بقيادة عراقجي وويتكوف.