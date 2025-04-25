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العميد صباحي فرد: منظومة الدفاع المحلي دون الاعتماد على الخارج مدرج على جدول الأعمال

قام قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي العميد علي رضا صباحي فرد وقائد قوة الجو فضاء العميد حاجي زادة اليوم الخميس، بجولة في مواقع الدفاع الجوي في نطنز وخنداب لتقييم جهوزيتها الدفاعية.
رمز الخبر: ۷۱۳۰۱
تأريخ النشر: 24 April 2025

قال قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي العميد علي رضا صباحي فرد، خلال الجولة التفقدية أن الدفاع المحلي مع عدم الاعتماد على الخارج، مدرج على مستويات عليا على جدول اعمال الدفاع الجوي للبلاد.

واشار الى دور الدفاعات الجوية في توفير أمن المراكز الحساسة والحيوية قائلا ان الدفاع الجوي للبلاد يسجل بالتعاون مع المراكز المعرفية والجامعات ومؤسسات البحوث، افتخارات يوميا في اطار توفير الامن المستدام في سماء البلاد وبالتحديد في ذروة العقوبات الغادرة.

واكد العميد صباحي فرد في جانب اخر التعاون وتبادل الخبرات بين قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري ومجموعة الدفاعات الجوية للبلاد قائلا اننا سنشهد مستقبلا تسجيل افتخارات فريدة في مجموعة الدفاع الجوي للبلاد.

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