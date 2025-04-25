عراقجي للترويكا الاوروبية: اقترح الدبلوماسية مجددا والكرة في ملعبكم

دعا وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي الدول الاوروبية الثلاث الى الحوار وقال: "بعد المشاورات التي أجريتها مؤخرا في موسكو وبكين، أنا مستعد لاتخاذ الخطوة الأولى بالسفر إلى باريس وبرلين ولندن".

قال وزير الخارجية الايراني عبر حسابه على منصة اكس: "شهدت علاقات إيران مع ثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تقلبات في السنوات الأخيرة. سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن هذه العلاقات تمر حالياً بحالة من التدهور. لماذا؟ كل طرف لديه روايته الخاصة. في رأيي، اللوم لا جدوى منه. ما يهم هو أن الوضع الحالي هو وضع خاسر لكلا الجانبين".

واضاف عراقجي: "في سبتمبر/أيلول الماضي في نيويورك، عندما التقيت بوزراء خارجية الدول الثلاث ونظرائهن الأوروبيين الآخرين، عرضت الحوار. لقد قلت دعونا نختار التعاون بدلاً من المواجهة، ليس فقط فيما يتعلق بالقضية النووية، بل في كل مجال آخر لدينا فيه مصالح ومخاوف مشتركة. لسوء الحظ، اختاروا الطريق الصعب".

واوضخ وزير الخارجية: "مرة أخرى أقترح الدبلوماسية. وبعد المشاورات التي أجريتها مؤخرا في موسكو وبكين، أنا مستعد لاتخاذ الخطوة الأولى بالسفر إلى باريس وبرلين ولندن. كنت مستعدا للقيام بذلك قبل بدء الحوار غير المباشر مع الولايات المتحدة، لكن الدول الأوروبية الثلاث لم ترغب في ذلك".

وأكد عراقجي: "الآن أصبحت الكرة في الملعب الأوروبي. إن لديهم الفرصة لتحرير أنفسهم من تأثير "مجموعات المصالح الخاصة" وشق طريق مختلف. ومن المرجح أن يحدد تصرفنا في هذه المرحلة الحرجة أفق المستقبل".