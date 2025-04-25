بزشكيان: إيران وجمهورية أذربيجان جزء من جسد واحد وعلاقاتهما مبنية على أساس من الصداقات العميقة

في إشارة إلى التاريخ القديم والقواسم المشتركة الثقافية والتاريخية والدينية بين شعبي البلدين، قال الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان: "جمهورية أذربيجان وإيران جزء من جسد واحد، والشعبان على جانبي الحدود لديهما مصالح متبادلة واسعة النطاق تستند إلى مصالح عميقة وصداقات تمتد لآلاف السنين".

انعقد الاجتماع التنسيقي والاستعراضي النهائي بشأن القضايا المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية أذربيجان عشية زيارة رئيس الجمهورية إلى باكو، برئاسة الدكتور مسعود بزشكيان وحضور وزراء الخارجية والطرق والطاقة والسياحة والاتصالات والجهاد الزراعي، ومحافظ البنك المركزي، وعدد أخر من المسؤولين.

وفي هذا الاجتماع، قدم نائب الشؤون السياسية في مكتب رئيس الجمهورية أولاً تقريراً عن آخر حالة التفاعلات ومستوى العلاقات مع جمهورية أذربيجان، وأوضح أهم القدرات والمجالات المتاحة لتوسيع وتعميق العلاقات وبعد ذلك، شرح المسؤولون الحاضرون آخر مستجدات التعاون والمشاورات التي جرت لتعزيز العلاقات في مجالاتهم.

وفي إشارة إلى التاريخ القديم والقواسم المشتركة الثقافية والتاريخية والدينية بين شعبي البلدين، قال الرئيس الايراني أيضاً في هذا اللقاء: "إن جمهورية أذربيجان وإيران جزء من جسد واحد، وأن الشعبين على جانبي الحدود لديهما مصالح متبادلة واسعة النطاق تستند إلى مصالح عميقة وصداقات تمتد لآلاف السنين".

وفي إشارة إلى التوضيحات المقدمة في الاجتماع بشأن حل بعض سوء الفهم والمشاكل في العلاقات بين البلدين، أضاف الدكتور بزشكيان: "إن مجالات وقدرات التفاعل بين البلدين والشعبين واسعة جدًا وعميقة ومتنوعة، ومع استمرار العملية الحالية لإصلاح العلاقات بينهما، سنشهد ازدهارًا لهذه القدرات في وقت قصير وتحسنًا سريعًا وجديًا في مستوى العلاقات والتعاون".

وأعرب الرئيس عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارة، في ضوء المشاورات التي جرت والاستعدادات التي تمت، إلى تسهيل وتسريع عملية تعميق العلاقات وتوسيع التعاون بين الحكومة والقطاعين الخاص والعام في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والسياسية بشكل كبير.