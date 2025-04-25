عراقجي: الصين وروسيا شريكان استراتيجيان للجمهورية الإسلامية الإيرانية

أعلن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى وصوله إلى بكين: "إن الصين وروسيا شريكان استراتيجيان وصديقان مقربان للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد وقفتا إلى جانبنا دائمًا في الظروف الصعبة".

أعلن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي لدى وصوله إلى بكين، ان الصين وروسيا شريكان استراتيجيان وصديقان مقربان للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد وقفتا إلى جانبنا دائماً في الظروف الصعبة". "ومن الطبيعي أن تكون لدينا مشاورات مستمرة مع هاتين الدولتين حول مختلف القضايا، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي تجري فيه محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "في الأسبوع الماضي، أجريت نفس المشاورات في موسكو، واليوم في بكين، سأنقل رسالة رئيسنا إلى المسؤولين الصينيين". "نأمل أن نجري مناقشات جيدة خلال هذه الرحلة."

وأكد عراقجي على الدور البناء الذي لعبته الصين في القضية النووية الإيرانية في الماضي، وقال: "إن الصين، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت لها دائما مواقف إيجابية وبناءة تجاه البرنامج النووي الإيراني، ونحن نقدر هذه المواقف". "وسنواصل مشاوراتنا وتعاوننا مع بكين بينما نمضي قدمًا".

واختتم مؤكدا: "إن الصين تدعم حاليا عملية المفاوضات الجارية وأعربت عن استعدادها لمساعدتنا ومرافقتنا على هذا المسار الذي سيتم مناقشة أبعاده في اجتماعات اليوم".