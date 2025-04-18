أكد قائد الثورة الاسلامية، الامام الخامنئي، مساء اليوم الخميس، خلال استقبال وزير الدفاع السعودي، ان العلاقة بين إيران والسعودية ستكون مفيدة لكلا البلدين ويمكن للدولتين أن تكملا بعضهما البعض.

قائد الثورة: العلاقات بين ايران والسعودية مفيدة للبلدين ويمكن ان يكملا بعضهما البعض

استقبل قائد الثورة الاسلامية، الامام الخامنئي، وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.

وسلم وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، لقائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي رسالة من الملك السعودي.

وقال قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان: العلاقة بين إيران والسعودية ستكون مفيدة لكلا البلدين ويمكن للدولتين أن تكملا بعضهما البعض.

وأشار الامام الخامنئي إلى ان هناك أعداء يعارضون توسيع العلاقات بين بلدينا ويجب التغلب على هذه الدوافع العدائية ونحن مستعدون لذلك.

ولفت قائد الثورة إلى التطور والتقدم في ايران، قائلا: مستعدون لمساعدة السعودية في المجالات التي تطورت خلالها.

واكد السيد الخامنئي لوزير الدفاع السعودي: من الأفضل للأشقاء في المنطقة أن يتعاونوا ويساعدوا بعضهم البعض بدلاً من الاعتماد على الآخرين.

ومن جهته قال وزير الدفاع السعودي: جئت إلى طهران بأجندة توسيع العلاقات مع إيران والتعاون في جميع المجالات، مضيفا: نأمل أن توفر المحادثات البناءة علاقات أقوى بين السعودية وإيران مما كانت عليه في الماضي.