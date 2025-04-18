رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي وأدان الاتهامات الأخيرة التي لا اساس لها وغير المبررة التي وجهها وزير الخارجية البريطاني ضد إيران.

بقائي: نرفض وندين اتهامات بريطانيا التي لا اساس لها

اعتبر المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية اسماعيل بقائي، أن ربط اجراءات بعض الجماعات بالجمهورية الإسلامية الإيرانية مخططا واضحا للتغطية على أنشطة بريطانيا التدميرية خاصة في منطقة غرب آسيا، وأكد إن إطلاق مثل هذه المزاعم ضد إيران سياسة خاطئة أصبحت الحكومة البريطانية مدمنة عليها في السنوات الأخيرة.

وقال: "رغم الدعوات المتكررة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم الأدلة والوثائق المتعلقة بهذه الادعاءات، فإن النظام البريطاني لم يقدم حتى الآن أي رد سوى تكرار الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة. إن سياسة "الادعاءات والاتهامات" التي تنتهجها الحكومة البريطانية تجاه إيران لن تؤدي إلا إلى تشويه سمعتها هي نفسها.

وشدد على أن النظام البريطاني أن يعلم أن اتباع سياسة "الادعاءات والاتهامات" الباطلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيؤدي إلى تصعيد انعدام الثقة والمزيد من تصدع العلاقات الدبلوماسية، وستكون بريطانيا مسؤولة عن عواقب ذلك.

السفارة الإيرانية في لندن تحتج على مزاعم الحكومة البريطانية التي لا أساس لها

أكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن في بيان لها، ردا على مزاعم لندن التي لا أساس لها: "ترفض سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضا قاطعا الاتهامات التي تربط الحكومة الإيرانية بأنشطة عصابة إجرامية مقرها السويد تسمى فوكستروت".

وأعلنت السفارة الإيرانية أيضًا أنها قدمت احتجاجها إلى الحكومة البريطانية، وأن بريطانيا فشلت في تقديم أدلة موثوقة في قضايا مماثلة أخرى، وفشلت في تقديم أدلة وثائقية.

وأكدت السفارة الإيرانية في لندن: "نعتبر مثل هذه المواقف الباطلة والسلوكيات الهدامة ضارة بالعلاقات الثنائية، وندعو بريطانيا إلى الامتناع عن تبني التوجهات العدائية تجاه إيران".