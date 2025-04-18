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غروسي: لقائي مع عراقجي كان مهم

وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لقاءه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بـ"لقاءً مهم".
رمز الخبر: ۷۱۲۶۸
تأريخ النشر: 17 April 2025

وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لقاءه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بـ"المهم"، وذلك في منشور له على منصة "إكس" عقب اجتماعهما في طهران.

وكتب غروسي: "لقائي مع عراقجي خلال زيارتي المهمة إلى إيران كان لقاءً بالغ الأهمية".

وأضاف: "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر حاسم لتقديم ضمانات موثوقة بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى الدبلوماسية".

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الأربعاء، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

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غروسي: لقائي مع عراقجي كان مهم