العميد حاجي زادة: عملية "الوعد الصادق 1" كانت اكبر عملية صاروخية باليستية في العالم

اعتبر قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة ، عملية "الوعد الصادق 1" التي نفذتها هذه القوة بانها كانت اكبر عملية صاروخية باليستية في العالم.

كشف العميد حاجي زادة عن سبب تنفيذ عملية "الوعد الصادق 1" وأضاف: "لقد كان خطأ في التقدير ارتكبوه وكرروه مرة أخرى..لدينا خطوط حمراء لم يدركوها، وهذا الامر أدى إلى تنفيذ هذه العملية".

وقال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري: "إن عملية "الوعد الصادق 1" هي أكبر عملية صاروخية باليستية في العالم ، نفذتها الجمهورية الإسلامية".

يذكر ان عملية "الوعد الصادق 1" نفذتها ايران ضد الكيان الصهيوني يوم 14 نيسان /ابريل عام 2024 بعدة مئات من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ، ردا على الهجوم العدواني الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق والذي ادى الى استشهاد عدد من كبار المستشارين العسكريين في الحرس الثوري.