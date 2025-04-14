النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۳مشاهدات
‍ پ

وزير الخارجية الايراني يناقش مع نظيره القطري اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

أجرى وزير الخارجية الإيراني مساء الأحد اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
رمز الخبر: ۷۱۲۵۷
تأريخ النشر: 14 April 2025

أجرى السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، مساء الأحد اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، وبحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حولها.

وشرح وزير خارجية بلادنا سير الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، وأكد على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الاستفادة من كافة القدرات الدبلوماسية لحل وتسوية القضايا.

ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء القطري بنتيجة الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأمريكية، وأكدعلى استعداد بلاده للمساعدة في هذه العملية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
غريب أبادي: غروسي سيزور طهران الاربعاء القادم
بقائي: على امريكا حل التناقض في مواقف مسؤوليها/ المفاوضات لن تتحول الى المباشرة بسبب عدم جدواها
وزير الخارجية الايراني يناقش مع نظيره القطري اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية
تخت روانجي: الجولة القادمة للمفاوضات غير المباشرة مع امريكا ستكون في دولة اوربية لتحديد إطار الاتفاق
العدو يشعر بالقلق والإحباط من تقدم الجمهورية الإسلامية
بقائي: الجولة المقبلة من المحادثات ستستمر بشكل غير مباشر وتستضيفها سلطنة عمان
محادثات مسقط؛ أجواء بناءة بين طهران وواشنطن في ظل تمسك طهران بثوابتها الثورية
دول عربية ترحب بالمحادثات الإيرانية- الأميركية
قصف إسرائيلي يخرج المستشفى المعمداني عن الخدمة والمرضى يفترشون الشوارع
الخارجية الايرانية تعلن عن مواصلة المحادثات مع امريكا في السبت المقبل
وزير خارجية عمان: المحادثات بين ايران وامريكا جرت في جو ودي