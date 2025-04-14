تخت روانجي: الجولة القادمة للمفاوضات غير المباشرة مع امريكا ستكون في دولة اوربية لتحديد إطار الاتفاق

قال نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية إنه في النهاية، في مفاوضات الأمس، توصلنا إلى تفاهم بأن الاجتماع المقبل سيكون السبت المقبل، وفي ذلك الاجتماع سنعرض إطار الاتفاق الذي يشكل أساس المفاوضات، ونريد تحديد إطار المفاوضات".

قال إبراهيم رضائي: عقد اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي بحضور السيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.

وتابع: "في هذا اللقاء قدم السيد تخت روانجي تقريرا لأعضاء لجنة الأمن القومي بشأن محادثات مسقط بين إيران والولايات المتحدة بوساطة سلطنة عمان، وكان تقريره حول محتوى وشكل المحادثات".

وأوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: إن تخت روانجي قال عدة أمور في هذا اللقاء، منها أن هذه المفاوضات كانت غير مباشرة، ولم نجري مفاوضات مباشرة، وكانت الوفود موجودة بشكل منفصل، وجرت المفاوضات في منزل وزير الخارجية العماني. وقال تخت روانجي إنه في الاجتماع الأول كان هناك جهد لتحديد أساس المفاوضات، وقال إننا لسنا واثقين من جدية الأميركيين ولسنا متأكدين.

وقال رضائي: إن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية أكد أن المفاوضات هي فقط حول القضية النووية وليس حول القضايا الأخرى، وأننا كجمهورية إسلامية إيرانية لا نقبل لغة التهديدات وسوف نرد في حال التهديدات.

وأضاف: أشار تخت روانجي إلى السجل السلبي للأميركيين في الاتفاقات، بما في ذلك أن الأميركيين انسحبوا في الماضي من الاتفاق النووي ولدينا هذه التجربة، لذلك يجب على الأميركيين اليوم أن يكتسبوا ثقتنا، وقال إن أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة عقدت ذهابا وإيابا في اجتماع مسقط أمس، وكانت أجواء المفاوضات إيجابية.

وأوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان: إن نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية قال إنه خلال المفاوضات لم يكن هناك أي تهديد ولم يتم إثارة أي قضية سلبية. ونحن نحمل الولايات المتحدة مسؤولية العقوبات، ومطلبنا وهدفنا هو رفع العقوبات.

وقال: نقل تخت روانجي عن الأميركيين قولهم إنهم قالوا إننا جادون في المفاوضات ولا نسعى إلى الحرب، وأعلنوا استعدادهم لمعالجة مخاوف إيران.

وتابع: "قال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية إنه في النهاية، في مفاوضات الأمس، توصلنا إلى تفاهم بأن الاجتماع المقبل سيكون السبت المقبل، وفي ذلك الاجتماع سنعرض إطار الاتفاق الذي يشكل أساس المفاوضات، ونريد تحديد إطار المفاوضات".

وأضاف رضائي: أكد تخت روانجي أيضا أن المفاوضات تقتصر على المجال النووي، وقال إننا نتحرك حاليا خطوة بخطوة ولم ندخل في التفاصيل بعد. ويجب على الولايات المتحدة أن تضمن رفع العقوبات. ونقل عن الجانب الأميركي قوله: "سننفذ ما نتفق عليه معكم".

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: قال تخت روانجي إن المفاوضات المستقبلية ستتم بوساطة سلطنة عمان أيضًا، ونحن نؤكد على ذلك ومن ناحية أخرى فإن همنا ومطلبنا في المفاوضات هو رفع العقوبات.

وأضاف رضائي: بحسب تخت روانجي فإن المفاوضات المقبلة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في أوروبا، بطبيعة الحال، بإدارة واستضافة سلطنة عمان. وأشار إلى المحادثة التي جرت بين عراقجي وويتكوف في مسقط في ختام المفاوضات، والتي تضمنت محادثة قصيرة جداً بين وزير خارجيتنا وممثل الولايات المتحدة بحضور وزير الخارجية العماني.

وقال رضائي: فيما يتعلق بتقييمه للمفاوضات، قال تخت روانجي إنه من السابق لأوانه إجراء تقييم، لأننا لم ندخل في التفاصيل بعد. رغم أن الكلمات كانت إيجابية، إلا أننا لا نستطيع أن نثق بها. وأكد أنه لا ينبغي أن نترك أفكارنا تبتعد عن المهام الأخرى، بما في ذلك في المجال الدفاعي، ويجب أن تكون لدينا استعداداتنا الخاصة في المجالات المختلفة. ويجب علينا أن نتحرك إلى الأمام في إطار الوثائق السابقة، بما في ذلك قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات، وبالتنسيق مع مختلف الإدارات. ولكننا لا نستطيع الحكم على ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق أم لا في الوقت الحالي.

وتابع: "أكد نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية على وحدة البلاد، وأنه لا ينبغي لنا أن نتحمس أو نشعر بخيبة الأمل بشأن المفاوضات".

وقال رضائي: إن الأميركيين أبدوا أيضاً استعدادهم وترحيبهم بالاستثمار في إيران، ونقل تخت روانجي عنهم قولهم إن الأميركيين قالوا إنهم جادون بشأن حل القضية.

وأضاف رضائي: "النقطة الأخرى هي أن القوة الإقليمية لإيران، والإنجازات النووية، وكذلك الإنجازات الصاروخية، ومناقشة البحث والتطوير، هي من بين خطوطنا الحمراء، وكانت القضايا المذكورة أعلاه ملخصًا لتصريحات السيد تخت روانجي في اجتماع لجنة الأمن القومي في البرلمان".

وقال: "إن أعضاء لجنة الأمن القومي أثاروا أيضًا نقاطهم ومخاوفهم وأسئلتهم في هذا الاجتماع، بما في ذلك الحاجة إلى وجود إطار للمفاوضات وإدارة الأجواء بحيث إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فلا يكون هناك خيبة أمل". ومن بين النقاط التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع ضرورة رفع العقوبات بدلا من تعليقها، والتأكيد على ضرورة تجنب تكرار عيوب الاتفاق النووي، وضرورة الرد بحزم على التهديدات الأميركية، والإشارة إلى شؤم ترامب وإدارته، والتأكيد على التعددية.

وتابع رضائي قائلا: "في بداية اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، تم الانتهاء من دراسة مشروع قانون تنظيم الطائرات بدون طيار أو الطائرات المدنية بدون طيار بعد عدة اجتماعات". وقد وافقت لجنة الأمن القومي على مشروع القانون هذا المكون من 24 مادة، وسيتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته.