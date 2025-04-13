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قصف إسرائيلي يخرج المستشفى المعمداني عن الخدمة والمرضى يفترشون الشوارع

صرحت مصادر مطلعة بخروج المستشفى المعمداني في مدينة غزة عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي فجر اليوم الأحد، في حين يفترش المرضى والجرحى الشوارع المحيطة.
رمز الخبر: ۷۱۲۵۱
تأريخ النشر: 13 April 2025

أوضحت المصادر أن غارة إسرائيلية استهدفت بصاروخين مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني.

وقد دمرت الغارة المبنى المستهدف، مما أجبر عشرات الجرحى والمرضى على افتراش الشوارع المحيطة بالمستشفى.

وأوضحت المصادر أن أضرارا كبيرة لحقت بأقسام الاستقبال والمختبر والصيدلة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة مروعة بقصف المستشفى المعمداني بمدينة غزة".

وأضاف أن الاحتلال دمر عمدا 34 مستشفى وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة.

ويتزامن قصف المستشفى مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق نيرانه في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما اعلنت المصادر عن استشهاد مدير مركز شرطة غرب مدينة خان يونس، إثر غارة إسرائيلية على منزله بالمخيم الغربي للمدينة..

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