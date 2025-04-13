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الخارجية الايرانية تعلن عن مواصلة المحادثات مع امريكا في السبت المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن رفع اجراءات الحظر والبرنامج النووي الإيراني انتهت بعد ظهر اليوم السبت في العاصمة العمانية مسقط.
رمز الخبر: ۷۱۲۵۰
تأريخ النشر: 13 April 2025

قالت الخارجية الايرانية، خلال هذه المحادثات، التي جرت بوساطة سلطنة عمان: تبادل كل من السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، وجهات نظر ومواقف حكومتيهما بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني ورفع اجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على إيران، وذلك عبر وزير خارجية سلطنة عمان.

وتابعت: قد جرت المحادثات في أجواء بنّاءة قائمة على الاحترام المتبادل، واتفق الطرفان على استمرارها خلال الأسبوع المقبل.

ومن الجدير بالذكر أنه عقب أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، التقى رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي بحضور وزير الخارجية العماني قبيل مغادرتهم مقر المحادثات.

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