وزير خارجية عمان: المحادثات بين ايران وامريكا جرت في جو ودي

صرح وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، ان "سلطنة عمان توسطت لبدء عملية حوار ومفاوضات بين الطرفين الأمريكي والإيراني بهدف مشترك يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم".

كتب البوسعيدي عبر الفضاء الافتراضي عقب انتهاء هذه المفاوضات غير المباشرة مساء اليوم السبت : يسعدني أن أعلن بأننا استضفنا اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيراني الدكتور السيد عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وتوسطنا لبدء عملية حوار ومفاوضات بهدف مشترك يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم.

واضاف : أود أن أشكر زميليّ على هذا التواصل الذي جرى في جو وديّ يُسهم في تقريب وجهات النظر، ويحقق في نهاية المطاف السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي؛ سنواصل العمل معًا ونبذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وانتهت مساء اليوم السبت، المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن موضوع رفع الحظر المفروض والملف النووي الايراني.

ان في هذه المفاوضات التي عقدت بوساطة عمان، تبادل وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، "ستيف ويتكوف"، مواقف حكومتي بلديهما بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني ورفع الحظر غير القانونية المفروضة على إيران، في اجواء بناءة وقائمة على الاحترام المتبادل، وذلك عبر وزير الخارجية العماني.

واتفق الطرفان على استمرار هذه المحادثات في الأسبوع المقبل.

يذكر، انه بعد انتهاء أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، تقابل رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي لفترة وجيزة أثناء مغادرتهما مكان المفاوضات؛ بحضور وزير الخارجية العماني.