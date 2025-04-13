النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۱مشاهدات
‍ پ

وزير خارجية عمان: المحادثات بين ايران وامريكا جرت في جو ودي

صرح وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، ان "سلطنة عمان توسطت لبدء عملية حوار ومفاوضات بين الطرفين الأمريكي والإيراني بهدف مشترك يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم".
رمز الخبر: ۷۱۲۴۹
تأريخ النشر: 13 April 2025

كتب البوسعيدي عبر الفضاء الافتراضي عقب انتهاء هذه المفاوضات غير المباشرة مساء اليوم السبت : يسعدني أن أعلن بأننا استضفنا اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيراني الدكتور السيد عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وتوسطنا لبدء عملية حوار ومفاوضات بهدف مشترك يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم.

واضاف : أود أن أشكر زميليّ على هذا التواصل الذي جرى في جو وديّ يُسهم في تقريب وجهات النظر، ويحقق في نهاية المطاف السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي؛ سنواصل العمل معًا ونبذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وانتهت مساء اليوم السبت، المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن موضوع رفع الحظر المفروض والملف النووي الايراني.

ان في هذه المفاوضات التي عقدت بوساطة عمان، تبادل وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، "ستيف ويتكوف"، مواقف حكومتي بلديهما بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني ورفع الحظر غير القانونية المفروضة على إيران، في اجواء بناءة وقائمة على الاحترام المتبادل، وذلك عبر وزير الخارجية العماني.

واتفق الطرفان على استمرار هذه المحادثات في الأسبوع المقبل.

يذكر، انه بعد انتهاء أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، تقابل رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي لفترة وجيزة أثناء مغادرتهما مكان المفاوضات؛ بحضور وزير الخارجية العماني.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
بقائي: الجولة المقبلة من المحادثات ستستمر بشكل غير مباشر وتستضيفها سلطنة عمان
محادثات مسقط؛ أجواء بناءة بين طهران وواشنطن في ظل تمسك طهران بثوابتها الثورية
دول عربية ترحب بالمحادثات الإيرانية- الأميركية
قصف إسرائيلي يخرج المستشفى المعمداني عن الخدمة والمرضى يفترشون الشوارع
الخارجية الايرانية تعلن عن مواصلة المحادثات مع امريكا في السبت المقبل
وزير خارجية عمان: المحادثات بين ايران وامريكا جرت في جو ودي
عراقجي: الجولة الأولى من المحادثات كانت بنّاءة والجولة المقبلة ستعقد السبت المقبل
ويتكوف يصف المفاوضات مع إيران بأنها إيجابية وبناءة
الحكومة الايرانية: المفاوضات المطلوبة بالنسبة لنا هي ان تكون دقيقة دون الضجيج
انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين إيران وامريكا في عمان
من هم مرافقو عراقجي في زيارته إلى عمان؟
وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيره العماني حول المحادثات غير المباشرة مع امريكا
الوفد الإيراني يتوجه إلى مسقط برئاسة عراقجي
المفاوضات غير المباشرة بین إیران وامريكا ستجري عبر تبادل النصوص المكتوبة
وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيره العماني حول المحادثات غير المباشرة مع امريكا
المفاوضات غير المباشرة بین إیران وامريكا ستجري عبر تبادل النصوص المكتوبة
انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين إيران وامريكا في عمان
الوفد الإيراني يتوجه إلى مسقط برئاسة عراقجي
من هم مرافقو عراقجي في زيارته إلى عمان؟
ويتكوف يصف المفاوضات مع إيران بأنها إيجابية وبناءة
الحكومة الايرانية: المفاوضات المطلوبة بالنسبة لنا هي ان تكون دقيقة دون الضجيج
عراقجي: الجولة الأولى من المحادثات كانت بنّاءة والجولة المقبلة ستعقد السبت المقبل
وزير خارجية عمان: المحادثات بين ايران وامريكا جرت في جو ودي
الخارجية الايرانية تعلن عن مواصلة المحادثات مع امريكا في السبت المقبل
قصف إسرائيلي يخرج المستشفى المعمداني عن الخدمة والمرضى يفترشون الشوارع
دول عربية ترحب بالمحادثات الإيرانية- الأميركية
محادثات مسقط؛ أجواء بناءة بين طهران وواشنطن في ظل تمسك طهران بثوابتها الثورية
بقائي: الجولة المقبلة من المحادثات ستستمر بشكل غير مباشر وتستضيفها سلطنة عمان