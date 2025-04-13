قال وزير الخارجية الايراني: "إن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة كانت بناءً وعقدت في أجواء هادئة ومحترمة، وستعقد الجولة الثانية السبت المقبل".

عراقجي: الجولة الأولى من المحادثات كانت بنّاءة والجولة المقبلة ستعقد السبت المقبل

قال وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي، في إشارة إلى عقد الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة مع الفريق التفاوضي الأمريكي، أجرينا محادثات غير مباشرة لمدة ساعتين ونصف تقريبًا بفضل جهود وعمل وزير خارجية عمان". وكان الوفدان يتبادلان الرسائل، وقد حدث هذا حوالي أربع مرات.

وقال: "كانت المحادثات بناء، وعقدت في أجواء هادئة ومحترمة". وستقام الجولة الثانية يوم السبت المقبل.

وقال وزير الخارجية: "لم يتم استخدام أي لغة غير لائقة، وقد أظهرت الأطراف التزامها بدفع هذه المحادثات إلى الأمام حتى يتم التوصل إلى اتفاق مرغوب فيه لكلا الطرفين ويستند إلى المساواة".

وأضاف: "لا نحن ولا الجانب الآخر نريد مفاوضات عقيمة، ومحادثات من أجل المحادثات، ومفاوضات تآكلية". ولن تكون هذه مهمة سهلة بالتأكيد، لأنها تتطلب الإرادة اللازمة من الجانبين. وبذل الجانب الآخر جهودا كبيرة لإظهار رغبته في التوصل إلى اتفاق عادل.

وردا على سؤال عما إذا كانت المحادثات السبت المقبل ستكون على نفس المستوى، قال وزير الخارجية: "نعم ستعقد على نفس المستوى، ولكن المكان قد يكون في مكان آخر، ولكن سلطنة عمان ستستضيفها".

وفيما يتعلق بالجدول الزمني للمحادثات، تابع: "اليوم كانت أجواء الاجتماع من النوع الذي ضمن الاستمرارية". وفي الاجتماع القادم سنحاول التطرق إلى جدول المفاوضات الذي سيكون له أيضًا جدول زمني. ما يهم هو المحتوى والأساس الذي نتفاوض عليه. وفي اجتماعنا اليوم، اقتربنا كثيرًا من التوصل إلى أساس للمفاوضات. إذا تمكنا من تحديد الأساس في المستقبل، فيمكننا إجراء محادثة بناءً على ذلك.

وقال عراقجي عند مغادرتنا مقر التفاوض التقينا بالوفد الأميركي وتحدثنا لبضع دقائق مع مراعاة الأطر الدبلوماسية.