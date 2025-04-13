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ويتكوف يصف المفاوضات مع إيران بأنها إيجابية وبناءة

وصف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف المفاوضات مع إيران بأنها إيجابية وبناءة.
رمز الخبر: ۷۱۲۴۷
تأريخ النشر: 12 April 2025

أشار ويتكوف إلى أنه سيعود إلى الولايات المتحدة في 12 أبريل لإطلاع ترامب نتائج المفاوضات.

وأعلن البيت الأبيض مساء اليوم السبت، أن محادثات المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي في سلطنة عُمان، كانت إيجابية وبناءة للغاية.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن المفاوضات بين ممثلي إيران والولايات المتحدة بشأن تسوية برنامج طهران النووي جرت في أجواء بناءة.

وبدوره أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الجولة الثانية التالية من المفاوضات بين طهران وواشنطن ستعقد في 19 أبريل في عُمان على نفس المستوى.

وصرح ويتكوف في وقت سابق، بأن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات في المفاوضات مع السلطات الإيرانية.

وأضاف: "هذا لا يعني أننا لن نكون قادرين على إيجاد طرق أخرى لتحقيق حل وسط بين البلدين".

وعقد ممثلون من الولايات المتحدة وإيران اجتماعا في عُمان اليوم 12 أبريل، لبحث سبل حل الأزمة النووية.

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