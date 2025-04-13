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انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين إيران وامريكا في عمان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي ان المفاوضات غير المباشرة بين إيران وامريكا في عمان انطلقت.
رمز الخبر: ۷۱۲۴۵
تأريخ النشر: 12 April 2025

كتب إسماعيل بقائي في صحيفة على منصة "ايكس: "بدأت المحادثات غير المباشرة بين وزير الخارجية عراقجي وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي".

وستُعقد هذه المحادثات في مكان حدده المضيف العماني، حيث يجلس ممثلو الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة في غرف منفصلة، وسيقوم الطرفان بنقل وجهات نظرهما ومواقفهما إلى بعضهما البعض من خلال وزير الخارجية العماني.

والمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تشمل ملفي البرنامج النووي ورفع العقوبات.

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