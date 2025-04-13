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من هم مرافقو عراقجي في زيارته إلى عمان؟

من المقرر أن يرافق عراقجي خلال زيارته إلى سلطنة عمان نوابه السياسيين والدوليين والقانونيين بوزارة الخارجية.
رمز الخبر: ۷۱۲۴۴
تأريخ النشر: 12 April 2025

جاءت زيارة وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي إلى سلطنة عمان لعقد الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

ويرأس الوفد الإيراني في هذه المحادثات التي ستعقد عصر اليوم في مسقط السيد عباس عراقجي، فيما يرأس الوفد الأمريكي ستيف ويتكوف.

ووصل الفريق التفاوضي الإيراني برئاسة وزير الخارجية السيد عباس عراقجي مع نوابه مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وكاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية، وإسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى مسقط لإجراء محادثات غير مباشرة.

ويأتي طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تكون المحادثات غير مباشرة من أجل التأكد من نوايا الجانب الأميركي، كما تم تحديد مكان المحادثات في مسقط، وفقاً لرأي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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