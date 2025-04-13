أجرى وزير الخارجية الايراني مشاورات وتبادل وجهات النظر مع نظيره العماني بشأن ترتيبات "إجراء محادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة".

وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيره العماني حول المحادثات غير المباشرة مع امريكا

أجرى وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، الذي زار سلطنة عمان اليوم لإجراء محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، مشاورات وتبادل وجهات النظر حول ترتيبات تنفيذ المحادثات غير المباشرة في اجتماع مع وزير الخارجية العماني السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية العماني اجتماعا مماثلا مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بنفس الأجندة.

ووصل عراقجي إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان اليوم السبت برفقة المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي ونائب الوزير للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي ونائب الوزير للشؤون الدولية والقانونية كاظم غريب آبادي وكبار المفاوضين في مجالات تخفيف العقوبات والقضايا النووية والخبراء المعنيين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسماعيل بقائي صباح اليوم مغادرة الوفد الإيراني إلى سلطنة عمان وكتب على شبكة إكس: "فإذا عزمتم فتوكلوا على الله". ونحن نتجه الآن برفقة مجموعة من زملائنا الأكثر خبرة، وبرفقة وزير الخارجية، إلى مسقط، ونحن عازمون على استخدام كل القدرات لحماية سيادة إيران ومصالحها الوطنية.