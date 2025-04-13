المفاوضات غير المباشرة بین إیران وامريكا ستجري عبر تبادل النصوص المكتوبة

ستجري المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الايراني والاميركي المقرر عقدها الیوم السبت برئاسة الوزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي والمبعوث الخاص للرئيس الاميركي الى الشرق الاوسط ستيف فيتكوف عبر وساطة وزير الخارجية العُماني في مسقط، على أساس تبادل النصوص المكتوبة.

اعلنت وكالة فارس للأنباء بهذا الخصوص ان هذه المفاوضات التي وصفها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" بأنها "مقترح سخي من إيران"، يأتي فيها المسؤول الأميركي إلى مسقط بعد أن قبل شروط إيران بشأن عدم إجراء المفاوضات بشكل مباشر واختيار عمان كمكان للاجتماع.

المفاوضات المقرر بدؤها بعد ظهر غدٍ في مسقط بوساطة وزير الخارجية العُماني "بدر البوسعيدي"، ستتم بشكل غير مباشر عبر تبادل النصوص المكتوبة.

بقبولها إجراء مفاوضات غير مباشرة مع أمريكا بهدف اختبار نوايا الطرف الأميركي، منحت إيران الفرصة للدبلوماسية، وكما قال عراقجي سابقاً، فإن هذا اللقاء يمثل فرصة بقدر ما يمثل اختباراً.

نموذج المفاوضات غير المباشرة المقرر يوم السبت في عمان له سوابق، حيث استُخدم سابقاً في بعض القضايا، وآخرها في موضوع أوكرانيا الذي استخدمته أميركا.

من جهة أخرى، كتب وزير الخارجية الإيراني في صحيفة واشنطن بوست: إن السعي لإجراء مفاوضات غير مباشرة ليس تكتيكاً ولا يعكس توجهًا أيديولوجياً، بل هو خيار استراتيجي قائم على الخبرة. نحن نواجه جداراً كبيراً من عدم الثقة ولدينا شكوك جادة حول صدق النوايا.

كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني "إسماعيل بقائي" اليوم الجمعة: نمنح الدبلوماسية فرصة حقيقية بحسن نية ويقظة تامة. على أميركا أن تقدر هذا القرار الذي اتُخذ رغم ضجتهم العدائية. ننوي يوم السبت تقييم نية وجدية الطرف الآخر، وبناءً على ذلك سنحدد خطواتنا التالية.