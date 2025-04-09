أكد الرئيس الايراني أن بلادنا ضحية للإرهاب، وقال: "أكثر من 23 ألفاً من أفضل أبناء هذا البلد كانوا ضحايا للإرهاب".

الرئيس الايراني: نحن لا نسعى إلى الحرب، لكننا سنقف بقوة ضد أي عدوان

القى الرئيس مسعود بزشكيان كلمة خلال كشفه عن الإنجازات الجديدة لصناعة الطاقة النووية في البلاد في حفل اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، وقال: " أن بلادنا ضحية للإرهاب، أكثر من 23 ألفاً من أفضل أبناء هذا البلد كانوا ضحايا للإرهاب، أشخاص مخلصون وحكماء كان من المفترض أن يجلبوا الفخر لبلدنا".

وأضاف بزشكيان: "لقد اغتالوا علمائنا حتى لا يبقى في هذا البلد أشخاص قادرون على تمهيد الطريق لتقدم البلاد". ولإثبات أننا لا نستطيع، فإنهم يغتالون أبناء شعبنا الطيبين، دون أن يدركوا أن هناك الكثير من الأشخاص العلماء في بلدنا، ولا يستطيعون تركيع إيران من خلال استشهاد شعبنا.

وأكد الرئيس أننا لا نسعى إلى امتلاك قنابل ذرية، وأوضح: "ليس هناك من هو أعلى من سماحة القائد في بلادنا، وقد أعلن رسميا أننا لا نملك قنابل ذرية". يمكنك التأكد ألف مرة أننا لا نملك قنابل ذرية، لكننا بحاجة إلى العلوم النووية والطاقة النووية. لن يتمكن الآخرون من تلبية احتياجاتنا أبدًا.

وفي كلمته أمام الحضور في حفل اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، أثار بزشكيان قضية أن أعداءنا يريدون إذلالنا وقال: "لن نبقى مهانون وسوف نحاول بمساعدتكم حل مشاكل بلدنا". لو لم نصل إلى هذا المستوى من المعرفة لكان الكثير من شعبنا قد مات بسبب الأمراض.

وذكّر الرئيس: "نحن لا نسعى إلى الحرب، لكننا سنقف بقوة ضد أي عدوان بالمعرفة والقوة التي ابتكرها علماؤنا، وكلما ضربونا أكثر، أصبحنا أكثر قوة، وأقوى في وجه أي تهديد يشكلونه لنا".

وقال بزشكيان: "لقد أعلنا أننا أخوة مع كل الدول الإسلامية، وهذا ليس شعارا، بل هو اعتقادنا، وليس لدينا أي نوايا سياسية". نحن نعتبر جميع الدول المجاورة لنا إخوتنا وإخواننا المؤمنين، ونريد أن نعيش معهم في سلام وأخوة.

وتطرق الرئيس إلى المآسي والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأبرياء، قائلا: "إنه دون أي اعتبار للإنسانية أو القانون الدولي، يرتكب بسهولة مجازر بحق النساء والرجال، كبارا وصغارا، ويحظى بالدعم". إذا أصبحنا عاجزين عن الدفاع عن أنفسنا، فهل يدافعون عنا؟ هل سيساعدوننا؟ او فهل ينزلون بنا نفس الكارثة التي ينزلونها بالأبرياء في قطاع غزة ولبنان وسوريا؟

وأكد بزشكيان: "علماؤنا لن يسمحوا للأعداء الطامعين في بلادنا بتحقيق أهدافهم". إن سماحة القئد ليس لديه أي اعتراض على الاستثمارات الأميركية في إيران، بل إننا نعارض سياساتهم الخاطئة لأن إيران ليست الدولة التي يريدون التآمر ضدها. إنهم يريدون معلومات من شعبنا حتى يتمكنوا من اغتيالهم.

وفي إشارة إلى أنشطة الأعداء الذين يصفون إيران بأنها مصدر الاضطرابات في المنطقة، قال بزشكيان: "هل نحن ندمر المدن ونروع الناس؟". هل نقوم بنشر قاذفات في المنطقة؟ هل نستمر في التجهيز والتنافس مع الدول الإقليمية لبيع مواردنا ومعداتنا؟ إن الذين يدعون أنهم يبحثون عن الأمن والسلام يجرون العالم والمنطقة إلى الحرب وإراقة الدماء.

وأكد الرئيس: "نريد السلام والأمن ومنفتحون على الحوار، ولكن بكرامة واعتزاز لن نتنازل عن إنجازاتنا ولن نساوم". لن نسمح لهم أبدًا بعرقلة تفكيرنا وابتكارنا. يريد شبابنا إظهار إبداعاتهم ويجب أن تكون هناك منصة لهم لحل مشاكل البلاد.

وأشار بزشكيان إلى أهمية جهود وإنجازات علماء وشهداء بلادنا الشباب وأشاد بهم، وقال: "إن الأشخاص الذين يستشهدون في سبيل الحق هم الخالدون". نحن ممتنون لجميع شهدائنا، والشعب الإيراني يقف قوياً. التحليل الغربي هو أن إيران في أضعف وضع لها، وهذا هو أحد تلك التحليلات التي دائما ما يتبين أنها خاطئة.

وأكد الرئيس أن بلادنا ليس لديها أي نزاعات داخلية تتعلق بكرامة وسلامة أراضيها، وأوضح: "حتى لو كانت هناك نزاعات داخل البلاد في أي مجال، فليس لدينا أي نزاعات تتعلق بكرامة وسلامة أراضي بلادنا، وسوف يقف شعب بلادنا بقوة في هذا الصدد ويدافع عن أرضه، وسوف نضع جانبا أي نزاعات قد توجد".

وقال الرئيس: "إيران لم تكن أبدا مستعمرة للأجانب لأن شعبنا لم ولن يسمح للأجانب بالتصرف بهذه الطريقة". نسأل الله أن يعيننا بقيادة سماحة القائد على المضي قدماً نحو تقدم البلاد، وإذا كان الآخرون أيضاً يريدون السلام والهدوء فنحن على نفس الطريق ونقدم الضمانات اللازمة في برنامج الحوار لإزالة العقوبات. إنهم يهددون ونحن نرد. أنا متأكد من أننا سنحل المشاكل المقبلة.

وقال بزشكيان: "إن شاء الله، سيجري السيد عراقجي يوم السبت محادثات مع الممثلين الأميركيين بشكل غير مباشرة، وموقفنا بشأن القضايا المحددة الذي كرره سماحة القائد مرارا وتكرارا واضح وحازم".