الخارجية الايرانية: برنامجنا النووي رمز للإرادة الوطنية ونستخدم كل الإمكانيات لحمايته

أكد المتحدث باسم وزراة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي ان حماية الإنجازات النووية واستخداماتها السلمية المتنوعة مسؤولية وطنية.

أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي رسالة بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية جاء فيها:

أهنئ المديرين والعلماء والخبراء والعاملين في هذا المجال الاستراتيجي بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية ونحيي أرواح شهداء العلوم والتكنولوجيا النووية الإيرانية الطاهرة ونكرم ذكراهم.

إن البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو رمز للإرادة الوطنية ونتيجة لجهود وإبداعات ومثابرة الأمة الإيرانية على طريق تحقيق المعرفة والتقنيات المتقدمة. واليوم، تخدم هذه التكنولوجيا، باعتبارها معرفة محلية، تقدم البلاد وبنائها وسلطتها العلمية.

إن الحفاظ على إنجازات الأمة الإيرانية في مجال المعرفة النووية وتطبيقاتها السلمية المتنوعة مسؤولية وطنية، وستستخدم وزارة الخارجية، كما في الماضي، كل إمكانياتها لحماية حقوق الشعب الإيراني في المجال النووي.